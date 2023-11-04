إصابة مواطن إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الفارسية بالأقصر

أصيب مواطن خمسيني العمر، اليوم السبت، إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الفارسية التابعة لمجلس قروي النواصر بمدينة إسنا جنوب الأقصر، وتم نقله المصاب إلى مستشفى طيبة التخصصي وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بين عائلة الغوالب وعائلة الفرجان بقرية الفارسية، التابعة لمجلس قروي النواصر، أصيب على إثرها المواطن "عبدالجواد محمد فراج" 52 سنة، بطلق ناري خرطوش أدى إلى إصابته في المخ فوق العين اليسرى، وتم نقله إلى مستشفي طيبة التخصصي بإسنا وإيداعه غرفة العناية المركزة لخطورة إصابته.

وانتقلت الاجهزة الأمنية إلى موقع المشاجرة، حيث تم فرض كردون أمني بالمنطقة والفصل بين العائلتين، وتم ضبط المتسبب في المشاجرة ومن معه، حيث تم ضبط 20 فرد من العائلتين ومصادرة الأسلحة النارية التي استخدامها في المشاجرة.

جدير بالذكر، أن هذه المشاجرة نشبت إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين، كانت قد وقعت منذ عامين، حيث تم قتل أحد أفراد عائلة الغوالب على يد أحد أفراد عائلة الفرجان، وجرى الحكم بحبس شخصين مؤبد "25 سنة " من العائلة الأخيرة، إلى أن تجددت هذه المشاجرة اليوم.