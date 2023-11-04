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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على مسجل خطر حرض على قتل زوجته وحاول غسل 15 مليون جنيه بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل حرض علي قتل زوجته بالاشتراك مع آخر وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروة زوجته في الجيزة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل أموال حصيله إستيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها لكونه الوريث الوحيد لها بالإتفاق مع آخر "توفى" نظير حصوله على مبلغ مالى.

وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق "شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات، تأسيس الشركات".


وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ  15مليون جنيه  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة الأمن الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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