محافظ قنا يكرم عاملين بمشروعات الأمن الغذائى

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا كلا من حمدى محمد سيد، وعبد العليم عمر عبد العليم، حارسا الآمن بمشروع إنتاج البيض بشهادة تقدير ومكافأة مالية، وذلك ليقظتهما أثناء تأدية مناوبة الحراسة حيث قاما بالقاء القبض على لص فى محاولته لسرقة المحطة فقاما بالتحفظ عليه لتسليمه للسلطات المختصة للتعامل معه قانونيا.

ومن جانبه قال محافظ قنا، انه حريص على تكريم النماذج المتميز لتحفيزهم على العمل، معربا عن فخره واعتزازه بمثل هذه النماذج المشرفة، والتي تسعي لتقديم أفضل ما لديها لخدمة وطنها، فيما أعرب العاملان عن شكرهما وتقديرهما لمحافظ قنا على هذه اللافتة الطيبة.