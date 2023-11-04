طقس حار بجنوب سيناء والعظمى 34 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، طقسًا حارًا، والعظمى بالمحافظة بلغت 34، والصغرى 24 درجة، ورياح معتدلة 28 كيلومترًا / ساعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم على مدن المحافظة: رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 32، وفى طابا الصغرى 22 والعظمى 29، وفى كاترين الصغرى 13 والعظمى 25، وفي طور سيناء الصغرى 21 والعظمى 30، وشرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 33.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية، اليوم على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت بيانًا أوضحت فيه أنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ومن المنتظر أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة 32 درجة مئوية.

وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.