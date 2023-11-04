ميقاتي: الأولوية وقف النار بغزة والعدوان على جنوب لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أن "الأولوية اليوم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان".

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

كلام ميقاتي جاء خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم، شارك فيه سفير لبنان في الأردن يوسف إميل رجي، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ونائب رئيس موظفي وزارة الخارجية توم سوليفان.

وخلال الاجتماع أكد ميقاتي "أولوية العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر هناك، وكذلك العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا للإمعان في إحداث المزيد من الخسائر البشرية وتدمير المناطق والبلدات الجنوبية".

وشدد ميقاتي على "أن لبنان الملتزم بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وبالتنسيق مع اليونيفيل، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية على أرضه وسيادته برا وبحرا وجوا".

بدوره، شدد وزير الخارجية الأمريكي على" أنه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات إنسانية على أن يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى".