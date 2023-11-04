محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير التعليم في مستهل زيارته للمحافظة

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة في مستهل زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظة؛ وذلك لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، ومتابعة انتظام العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

ورحب اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنًا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية.

من جهته أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بزيارة محافظة الإسماعيلية، مثمنًا دور المحافظة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودهم في ضبط وانتظام العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس، كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي الجديد.