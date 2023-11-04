إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالبدرشين

أصيب 5 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الصحراوى فى البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.