البيت الأبيض يقلص حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا

قالت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة قررت تقليص مساعداتها العسكرية المقدمة لأوكرانيا بسبب نفاد الأموال التي خصصها الكونجرس، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأوضحت جان بيير، أمس الجمعة: "لقد بدأنا في نقل شحنات أصغر من المعدات العسكرية لأوكرانيا من مخزون البنتاجون من أجل إطالة أمد قدرتنا على دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة".

وفي الوقت نفسه، دعت جان بيير الكونجرس للموافقة بسرعة على طلب الرئيس جو بايدن للحصول على 60 مليار دولار إضافية، وإظهار أن “الولايات المتحدة تواصل دعم أوكرانيا بقوة”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن سترسل حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى كييف تبلغ قيمتها حوالي 125 مليون دولار، موضحا أن الحديث يدور عن أسلحة سيتم إرسالها من ترسانات البنتاجون.

هذا وكاد طلب بايدن من الكونجرس المصادقة على تخصيص 24 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا أن يتسبب في إغلاق الحكومة الأمريكية، ويعود السبب في ذلك لرفض أعضاء الكونجرس الجمهوريين تمرير الميزانية المتضمنة أموالًا لكييف.