غدًا.. بدء أعمال ترميم وصيانة طريق " نكلا العنب - شنديد " في البحيرة

تبدأ مديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة، غدًا السبت الموافق 4 نوفمبر 2023، في أعمال الصيانة بطريق ( نكلا العنب – شنديد )، بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات والحصول علي الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وقبول تبرع النائب السيد القفاص، عضو مجلس الشيوخ، بنحو 200 طن خلطة أسفلتية لترميم الطريق وصيانته، لرفع المعاناة عن المواطنين في قري ( نكلا العنب وكفر الحناوي ومنية بني منصور وجزيرة نكلا وأبو منجوج وأبتوك).



وقال النائب السيد القفاص، في بيان له، اليوم الجمعة، إنه في إطار توجيهات القيادة السياسة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل علي رفع المعاناة عن المواطنين، تقدمنًا بطلب عاجل للدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، للموافقة علي تبرع بكمية 200 طن خلطة أسفلتية لصيانة طريق ( نكلا العنب- شنديد)، حفاظًا علي أرواح المواطنين من الحوادث وأيضا المساهمة في حل مشكلة المواصلات نتيجة تضرر قائدي السيارات من تهالك الطريق ويترتب علي ذلك الإنتظار وقتًا طويلًا لوضول السيارات لنقل المواطنين لأعمالهم.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة المجتمعية مع الدولة في تذليل العقبات عن المواطنين هي واجب وطني علي الجميع المساهمة في خدمة الوطن.