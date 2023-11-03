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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرة الهجرة توضح خطوات التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في كلمة مسجلة، فيما يتعلق بإجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المتواجدين في الخارج، إن الناخب عليه التوجه إلى السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره "الساري" للتحقق من شخصيته، والتأكد من كونه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين.

وتابعت الوزيرة أن الناخب المقيد بقواعد الناخبين يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت، ويضع علامة أمام اسم المرشح الذي سيختاره، ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

 

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