وزير التنمية المحلية يوجه بالتوسع فى مراكز توزيع وبيع السلع الغذائية بالقاهرة

وجه اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية إلى أهمية استمرار جهود محافظة القاهرة بالتوسع فى إقامة مراكز توزيع وبيع السلع الغذائية لإحداث توازن للأسعار بالأسواق، فضلًا عن استمرار عمل المعارض الثابتة والمتحركة التى تعرض السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وكذا جهود المحافظة لتوفير عدد من قطع الأراضى الفضاء التى تصلح لإقامة أسواق كبيرة لبيع السلع الأساسية المختلفة بسعر الجملة بما يساهم فى نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، ودعم جهود الدولة للسيطرة على الأسعار وزيادة المعروض من السلع وتقليل حلقات نقلها حرصًا على التخفيف على المواطنين فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة سير عمل المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للعاصمة فى ظل المشروعات القومية الغير مسبوقة التى تنفذها الدولة بالقاهرة.

وقد حرص اللواء هشام آمنة على متابعة عمل شركتى (ارتقاء) الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و(انفيروماستر) للخدمات البيئية وتدوير المخلفات ، فيما يخص القيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، وذلك طبقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين، إضافة الى الجهود المبذولة لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فى تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية، وكذا مشروعات البنية التحتية للمخلفات في نطاق المحافظة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتمويل إنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بمحافظة القاهرة حيث تم إنشاء حوالى 7 محطات وسيطة ثابتة ومتحركة بالعاصمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 220 مليون جنيه لرفع كفاءة خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة لضمان استدامة الخدمة على مدار اليوم وعدم وجود أى تراكمات للقمامة فى الشوارع، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من الحفاظ على المعدات والآلات الموجودة بالمحطات الجديدة فى إطار جهود الوزارة للحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى منظومة المخلفات الجديدة فى جميع المحافظات.



وشدد وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة وسرعة شعور المواطنين بتغيير ملموس فى تلك الخدمة بالشارع، فى ظل الدعم الذى قدمته الدولة لشركات القطاع الخاص العاملة فى المنظومة الجديدة بالقاهرة، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة لعمل الشركتين على أرض الواقع وخلق روح من المنافسة بينهما ومع هيئة النظافة والتجميل بالعاصمة فى الأحياء والمناطق التى يعملون بها بما يحقق هدف الحكومة فى نجاح المنظومة بالقاهرة.