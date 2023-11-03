حسين الجسمى يحتفل بعيد العلم لدولة الإمارات بأغنية "كن زايد فى السما"

إحتفل الفنان الإماراتى حسين الجسمى، بعيد العلم لدولة الإمارات العربية المتحدة، والموافق اليوم الجمعة ٣ نوفمبر.

ونشر أغنية له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، وجاءت كلمات الأغنية "نحتفل بك والوطن يترنما .. باسمك الغالى ليوم الاتحاد .. كن زايد فى السما يتبسما".

https://www.instagram.com/reel/CzLmZ_6hEVf/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وعلق على الأغنية "نسأل المولى عز وجل أن يديم علينا الأمن والاستقرار والازدهار، ويوفقنا لتحقيق التقدم بكل تميز فى كافة المجالات لوطننا وشعبنا الكريم، يوم العلم".

يشار أن الفنان حسين الجسمى قد أعلن عن تأجيل حفله بالكويت، ضمن فعاليات مهرجان "ليلة العمر"، وذلك تضامناً ودعماً للشعب الفلسطينى وما يمر به من مجازر إنسانية يرتكبها الكيان الإسرائيلي المجرم على مدار اسابيع وحتى الآن.

يذكر أن الفنان حسين الجسمى كان قد طرح أحدث اغانيه “الله يخليك لأهلك”، على صفحاته الشخصية، جاءت كلمات الأغنية “الله يخليك لأهلك .. تعالى أنا مشتاق لك .. قلبى إذا نبضه سكت .. والله ترى ما احبك”، الأغنية كلمات على الفضلى والتوزيع وليد فايز.