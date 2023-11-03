معلومات طبية عن أنواع الشوكولاتة وتأثيرها على الصحة العامة

تعتبر الشوكولاتة الداكنة أكثر أنواع الشوكولاتة فائدة للصحة لأنها تحتوي على كمية قليلة من السكر و نسبة عالية من الكاكاو.

كما اشارت الدكتورة مارغريتا أميليتشكينا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في حديث صحفى لها إلى أن الشوكولاتة المحتوية على الحليب وخاصة البيضاء منها هي الأقل فائدة للصحة لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من الكاكاو وكمية كبيرة من السكروتقول يمكن أن تكون الشوكولاتة المحلاة بديلا جيدا للشخص الذي يحاول تقليل السعرات الحرارية التي يتناولها ولكن لا ينصح بتناول الكثير منها بسبب الآثار الجانبية لهذه المحليات، فمثلا يمكن أن يسبب تناول كمية زائدة من بديل السكر الشائع السوربيتول الانتفاخ والغثيان والإسهال.

ووفقا لها لا ينصح بتناول أكثر من 30 غراما من الشوكولاتة الداكنة أو 15-20 غراما من شوكولاتة الحليب في اليوم .

وتقول عند الإفراط في تناول الشوكولاتة يزداد خطر ارتفاع نسبة السكر والدهون المشبعة في النظام الغذائي الأمر الذي يمكن أن يؤدي مع مرور الوقت إلى زيادة الوزن، وتطور مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد.

وتشير إلى أنه لا ينصح بإعطاء الشوكولاتة للأطفال دون الثالثة من العمر، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من داء السكري أو من الحساسية .

ويجب على من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم تناول الشوكولاتة بحذر لأنها تحتوي على الكافيين.