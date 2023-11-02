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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدير مستشفى الشفاء في غزة يعلن توقف المولد الرئيسى عن العمل

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء
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نقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مدير مستشفى الشفاء في غزة أعلن توقف المولد الرئيسى عن العمل، وقال إن المجمع يعمل بقدرة المولد الثانوى.

 

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، تسجيل 1000 شهيد وجريح ومفقود فى مجزرتى جباليا التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أعربت فرنسا عن قلقها العميق إزاء الخسائر الفادحة التي تكبدها المدنيون الفلسطينيون نتيجة للقصف الاسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان - أن فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر الفادحة التي لحقت بالسكان المدنيين نتيجة للقصف الاسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا، معربة عن تعاطفها وتضامنها مع الضحايا الفلسطينيين.

 

وأكدت الخارجية أن حماية السكان المدنيين هو التزام بموجب القانون الدولي وملزم للجميع، وتجدد الخارجية دعوتها إلى هدنة إنسانية عاجلة حتى يمكن إيصال المساعدات إلى من يحتاج إليها على نحو آمن ومستدام وكاف.

 

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