الداودي يتابع مراحل تجفيف وتعبئة البلح السيوي

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية على عدد من مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، وذلك لمتابعة تعبئة وتجفيف البلح السيوي بأصنافه المميزة والبلح البلدي بأصنافه المتنوعة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث استمع محافظ قنا، لشرح تفصيلي للمراحل التي يمر بها البلح والتي بدأت بمرحلة الحصاد، التبخير ومرحلة الفرز والتنقية، ثم الغسيل والتجفيف ثم التعبئة، مشيرا إلى أن مشروع تجفيف البلح من القطاعات الواعدة اقتصاديا داخل مشروعات الأمن الغذائي.

يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي وتتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا، والتي تضم مشروعات «محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن»، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.

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