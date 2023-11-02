ننشر صورة المتهمين بغش دمغات الذهب في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط شخصين لقيامهما بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة قيام (شخصين) بإستخدام أختام "مقلدة - مغشوشة" خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة مُتخذين من إحدى الورش غير المرخصة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة مركزًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من (المدير المسئول "له معلومات جنائية" - مالك الورشة)، وبحوزتهما (كمية من المشغولات الذهبية وزنت 4206 جرام مختلفة الأشكال والأوزان – مجموعة من الأدوات المستخدمة فى تزوير الدمغات الخاصة بالمشغولات الذهبية – مبلغ مالى).

وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

