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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شخصين لتزوير دمغات وأختام مشغولات ذهبية بورشة بالجمالية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين لقيامهما بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن قيام (شخصين) باستخدام أختام "مقلدة - مغشوشة" خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة مُتخذين من إحدى الورش غير المرخصة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة مركزاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من (المدير المسئول "له معلومات جنائية" - مالك الورشة) ، وبحوزتهما (كمية من المشغولات الذهبية وزنت 4206 جرام مختلفة الأشكال والأوزان – مجموعة من الأدوات المستخدمة فى تزوير الدمغات الخاصة بالمشغولات الذهبية – مبلغ مالى).

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قسم شرطة الجمالية مغشوشة مشغولات