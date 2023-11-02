وقف صرف الأسمدة المدعمة للمتعدين على الأراضي الزراعية في البحيرة

أعلن المهندس موفق محمود ساري، نائب وزير الزراعة في محافظة البحيرة، أنه في إطار الجهود المبذولة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وبناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور أنور عيسى مسعود رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، تم تفعيل قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 180 المنعقدة في تاريخ 10 /2/ 2022.

ووفقًا لهذا القرار، تقرر وقف جميع أنواع الدعم والإعانات التي تقدمها الدولة للمواطنين الذين يثبت تورطهم في التعدي على الأراضي الزراعية، اعتبارًا من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، وسيتم أيضًا وقف صرف الأسمدة للمتعدين على الأراضي الزراعية، وسيتم الالتزام بعدم صرف الأسمدة المدعمة لجميع المخالفين الذين يقومون بالتعدي على الأراضي الزراعية، سواء في حوزتهم أو الأراضي التي تعودوا عليها بالكامل.

وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المخالفين، هذا ويأتي هذا الإجراء في إطار التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وحماية الموارد الزراعية لضمان استدامة القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.