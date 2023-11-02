أجواء خريفية معتدلة نهارًا ورطبة ليلًا على الإسكندرية

أجواء خريفية ودرجات حرارة معتدلة تشهدها مدينة الإسكندرية اليوم الخميس، حيث سجلت منذ ساعات الصباح الأولى درجة حرارة 26 درجة، وتوقعات باستمرار حالة الطقس معتدل نهاراً رطب ليلًا.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس، تسود أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد حارة على جنوب الصعيد معتدلة على السواحل الشمالية.

وتحذر هيئة الأرصاد من استمرار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع، وحذرت السائقين الالتزام بالسرعة المحددة منعًا للتعرض للحوادث المرورية.

كما أكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة استعدادا لهطول الأمطار، وتوقف الإجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية و تخفيض مناسيب بيارات الرفع.