سيناتور أمريكي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية فى غزة

حذر رئيس لجنة الصحة والتعليم بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بيرنى ساندرز، من خطورة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

ودعا ساندرز في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية الخميس إلى ضرورة الوصول إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار بهدف إنقاذ الأرواح وتأمين العودة الآمنة للرهائن حتى تتمكن المساعدات الكافية من الوصول إلى سكان غزة.

يذكر أن عدة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي وجهوا رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطلبون فيها معلومات حول تقييم واشنطن لخطط إسرائيل الطويلة المدى بشأن قطاع غزة والنتيجة النهائية المرجوة في القطاع.