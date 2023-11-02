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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سيناتور أمريكي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية فى غزة

السيناتور بيرنى ساندرز
السيناتور بيرنى ساندرز
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حذر رئيس لجنة الصحة والتعليم بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بيرنى ساندرز، من خطورة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. 
ودعا ساندرز في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية الخميس إلى ضرورة الوصول إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار بهدف إنقاذ الأرواح وتأمين العودة الآمنة للرهائن حتى تتمكن المساعدات الكافية من الوصول إلى سكان غزة.
يذكر أن عدة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي وجهوا رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطلبون فيها معلومات حول تقييم واشنطن لخطط إسرائيل الطويلة المدى بشأن قطاع غزة والنتيجة النهائية المرجوة في القطاع. 

سيناتور أمريكى الأزمة الإنسانية فى غزة