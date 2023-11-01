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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس ألمانيا.. آينتراخت فرانكفورت يتخطى فيكتوريا كولن بمشاركة مرموش

مباراة آينتراخت فرانكفورت
مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد فيكتوريا كولن
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تخطى فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش، نظيره فيكتوريا كولن، بالفوز عليه بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب سبورتياك هوهنبيرج، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ألمانيا.

وجلس مرموش على مقاعد بدلاء فرانكفورت منذ بداية المباراة، حتى شارك في الدقيقة 63 بدلًا من زميله جيسيك نانجاكام.

وسجل عمر مرموش 9 أهداف في 9 مباريات ببطولة الدوري الألماني هذا الموسم، كما يتألق مع فريقه في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل ثنائية آينتراخت فرانكفورت، التونسي إلياس السخيري في الدقيقة 14، وأضاف أنسجار كناوف الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وتأهل آينتراخت فرانكفورت إلى دور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا، وذلك بتخطيه فيكتوريا كولن، ليواصل عروضه القوية في الموسم الجاري.

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