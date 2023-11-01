رئيس نادي دكرنس يكشف تفاصيل حادث حافلة اللاعبين: "حالتهم مطمئنة"

كشف المهندس الخضر إبراهيم، رئيس نادي دكرنس الرياضي، إن جميع لاعبي فريق دكرنس الرياضي "فريق ناشئين 2007"، بخير، وأن 5 منهم أصيبوا بكدمات إثر تعرضهم لحادث تصادم تعرض له الباص الذي ينقلهم مع سيارة نقل على طريق "دمياط – كفر الشيخ"، بالقرب من قرية مارينا دلتا دائرة بلطيم بكفر الشيخ، وجاري عمل الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وأضاف رئيس نادي دكرنس، في تصريحات صحفية، أن إثنين من أعضاء الجهاز أصيبوا في الحادث هما المدب محمود صابر، وإداري الفريق يدعي أحمد المنجى، وجاري نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لعلاجهم وحالتهم مستقرة، مشيرا إلى أن 5 لاعبين بهم ردود وخدوش واصابات خفيفة.

وأشار إلى أنه جري ارسال أتوبيس آخر لإعادة الفريق إلي محل إقامتهم، وأنه يتابع تفاصيل الموقف أولا بأول بخصوص الفريق وحالة اللاعبين والمدرب والإداري وجرى ارسال فريق طبي من النادي وأكد أن الحادث حال عودة الفريق من اللعب في دوري القطاعات لفريق الناشئين 2007، بعد فوزه على فرق راية 2-1.

ومن جهة أخري كلف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالدقهلية الدكتورة مني عثمان وكيف وزارة الشباب بالقهلية وعزت محروس مدير مديرية كفر الشيخ، بمتابعة كافة التفاصيل والإجراءات أولًا بأول، وإعداد تقرير مفصل حول ذلك والاطمئنان على جميع الحالات التي تتلقي العلاج، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وطلب الوزير تقرير مفصل بشأن الرعاية الطبية التي يتلقاها مصابو فريق دكرنس التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية الذي وقع علي الطريق الدولي الساحلي، والذين جرى نقلهم لمستشفى بلطيم.

وأعلن أنه جرى خروج المصابين وتوجهوا إلي محافظة الدقهلية بعد تقديم الإسعافات لهم، ويتبقى حالتين حالتهم تحتاج للحجز في المستشفى، وجرى التنسيق لنقلهم إلي مستشفى المنصورة الدولي بعربية إسعاف مجهزة.