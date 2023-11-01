كأس ألمانيا.. نوير يحرس عرين بايرن ميونخ أمام زاربروكن

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة زاربروكن، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ألمانيا.

ويحل بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره زاربروكن بملعب لويس بارك، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويحرس عرين البايرن، المخضرم مانويل نوير، الذي عاد لحراسة مرمى الفريق منذ المباراة الماضية أمام دارمشتات بالدوري الألماني.

ويقود هجوم البارفاري، الكاميروني تشوبو موتينج، ليروى ساني، ماتياس تيل، وتوماس مولر، على أن يجلس الدولي الإنجليزي هاري كين على مقاعد البدلاء.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة زاربروكن

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: سار - كيم مين جاي - دي ليخت - ديفيز

خط الوسط: كيميش - كراتزيج - توماس مولر

وفي الهجوم: ماتياس تيل - تشوبو موتينج - ليروى ساني.