ضبط كمية كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في دمياط

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بدمياط حملات مرور يومية على محلات الجزار ة والمطاعم حيث قام الدكتور طارق ابو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والدكتور أحمد صيام مفتش بيطرى بالادارة بضبط 130كجم لحوم مفروم غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وكذلك تم ضبة 5 خراف ضاني مذبوحة خارج المجازر وتم تحرير المحاضر للمخالفين.

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط على شن حملات مكبرة للرقابة على محال بيع الأغذية تحت اشراف الدكتور عطية منصور مدير الادارة العامة للشئون الوقائية حيث تستمر جهود إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بكبح جماح المخالفين لقوانين و اشتراطات الآمن الغذائي و وضعهم تحت طائلة القانون.

تضمنت الجولة التفتيشية ثمانمائة ستة و تسعون منشأة غذائية وجد اربعمئة و سبعون منها تدار بدون ترخيص و سبعة و أربعون بها خطر داهم على الصحة العامة تم التوصية بغلقها إداريا و إيقاف العمل بها.

كما تم علي إثر ذلك تحرير مئتين خمسة و عشرون محضرا لوجود مخالفات متنوعة و إعدام حوالي تسعة طن من الأغذية التالفة و غير صالحة للاستهلاك الادمى بالإضافة إلى ألف لتر من العصائر و المشروبات و زيت الطعام السابق استعماله قبل عودته للمصانع لإعادة تدويره ، إضافة إلي ثلاثة آلاف و نصف طن متنوعة من الغذاء الفاسد ما بين أسماك مجمدة و منتجات ألبان و أرز ، و اربعمئة و ثلاثون لترا من المياه الغازية منتهية الصلاحية.

إضافة الي سحب مئة و ثلاثة و ثلاثون عينة غذائية لفحصها في المعامل المختصة لضمان سلامتها.

كما شدد وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور سيد عبد الجواد علي ضرورة تتبع المخالفات و عدم التهاون مع المذنبين ممن عرضوا حياة المواطنين للخطر.

وجّهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، و التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق ، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة و الإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.