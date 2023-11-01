جامعة أسيوط تشهد انعقاد اجتماع لجنة متابعة ورفع كفاءة مزرعتيّ (الغُريب والإرشادية)

عقدت لجنة متابعة، ورفع كفاءة مزرعتيّ (الغُريب، والإرشادية) اجتماعًا، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس اللجنة، ولفيف من الأعضاء المشاركين.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص الجامعة على مواصلة الدعم، والتطوير اللازم؛ للنهوض بالدور الإنتاجي، والبحثي لمزارع الجامعة، وتنشيط مواردها الذاتية، على نحو يسهم في مضاعفة إنتاجيتها، ودفع عجلة التنمية المحلية، وذلك في إطار دور الجامعة؛ لخدمة المجتمع المحلي، وتعزيزًا لتوجهات الدولة المصرية الحالية، وخططها، وبرامجها الهادفة؛ لتحقيق الاستدامة التنموية الشاملة.

وأشار الدكتور محمود عبدالعليم، إن الاجتماع استهدف؛ مناقشة احتياجات المزارع، والوقوف على إمكانياتها، ومقوماتها، المادية، والبشرية؛ بهدف تطويرها؛ لزيادة الإنتاج.

كما أسفر عن عدد من التوصيات، أهمها: تعزيز بنود مستلزمات التشغيل؛ لرفع كفاءة الموارد، والإنتاج بالمزارع، وتعزيز الأمن داخل مزرعة الغريب، وتوفير أعلاف، وأدوية وماكينات؛ تلزم مزعتيّ (الغريب، والإرشادية)، إلي جانب إنهاء تجهيز الملف الخاص؛ بتقنين مزرعة الغريب، وحل المشاكل التي تعيق الإفادة منها، فضلًا عن تطوير مزرعة الدواجن التي تحتوي على بنية تحتية جيدة، وعنابر إنتاج ممتازة.

جدير بالذكر، أن الاجتماع شهد حضور؛ الدكتور جلال عبد الفتاح وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور باهي راغبي بخيت أستاذ متفرغ بقيم المحاصيل بكلية الزراعة، والدكتور محسن عبد المنعم الأستاذ المتفرغ بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة، والدكتور محمود مصطفى الأستاذ بكلية الطب البيطري، والدكتور محمد حلمي الحفناوي مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، أسامة السيد محمود أمين عام الجامعة المساعد، محمود فوزي مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس محمد ثابت مدير عام الشئون الهندسية، والمهندس صليب غلانوس مهندس الإنشاءات بالإدارة العامة للشئون الهندسية، وأيمن شحاتة مدير عام التخطيط الاستراتيجي.

