تعيين محمد عبدالعظيم وطارق غلوش نائبين لرئيس جامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمد عبد العظيم، نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقدم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة التهنئة لنائبي رئيس الجامعة داعيًا أن يوفقهما المولى عز وجل إلى ما فيه خير للجامعة وأن يعينهم على المسئولية لتستمر جامعة المنصورة في مسيرة الإنجازات والتقدم.

كما قدم الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ثقتهم ودعمهم الدائم، وإلى عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين والعاملين وجميع فرق العمل المختلفة بالجامعة، والطلاب، على كل ما قدموه من تعاون وعطاء خلال الفترة الماضية من مسيرة حياة الجامعة.

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