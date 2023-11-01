كأس رابطة المحترفين.. تشكيل هجومى متوقع لآرسنال أمام وست هام

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "استاد لندن الأوليمبى"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى، والذى يحل ضيفًا على نظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات دور الـ 16 من عمر مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزيه.

وجاء التشكيل المتوقع لأرسنال كالتالى:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: وايت، تومياسو، جابرييل، كيويور

خط الوسط: فييرا، جورجينيو، هافرتز

خط الهجوم: نيلسون، نكيتيا، تروساردرس.

كان أرسنال قد تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما فاز على برينتفورد، في دور الـ 32 بهدف نظيف.