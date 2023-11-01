محافظ الدقهلية يحيل 253 محضرا تموينيا للنيابة العامة

وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بشن حملات مكبرة على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية للتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

وقال محافظ الدقهلية في تصريحات صحفية، اليوم، إنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

ولفت محافظ الدقهلية الى أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأشار أن الحملات التموينية التي جرى تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 253 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وجرى احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وتقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية علي مدار اسبوع.