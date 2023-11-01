اليوم.. مصر تواجه المجر في دور الـ16 بكأس العالم للميني فوتبول بالإمارات

يخوض منتخبنا الوطني الأول للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، مباراة هامة وقوية أمام نظيره منتخب المجر في إطار منافسات دور الـ 16 بكأس العالم ، والذي تستضيفه إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات حاليا ويستمر حتى 4 نوفمبر الجاري.

وكان منتخبنا الوطني قد احتل المركز الثاني في إطار منافسات المجموعة السابعة بالدور الاول للمونديال برصيد 6 نقاط ، خلف منتخب أذربيجان الذي تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط.

ويشارك منتخبنا في المونديال على مستوى الرجال لأول مرة في تاريخه بصفته بطل افريقيا 2021، حيث توج منتخبنا باللقب الإفريقي، وكان منتخبنا قد حصد المركز الرابع في منافسات كأس العالم للسيدات بأوكرانيا، ونفس المركز في مونديال الشباب تحت 23 سنة بأوكرانيا أيضا.

ويخوض منتخبنا البطولة بلاعبين تم اختيارهم من الدوري المصري للميني فوتبول.

أما منتخب المجر فقد تأهل لدور الـ 16 عقب تصدره للمجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط .

وتعد المباراة من اقوى مباريات منتخبنا الوطني في المونديال كونها مع فريق مخضرم من المدرسة الأوروبية ومن أبطال أمم أوروبا.

ويرأس بعثة منتخبنا الوطني بالامارات أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول والمشرف العام على المنتخب المصري ، ورئيس الاتحاد العربي للعبة. الذي أعرب عن سعادته بهذا الجيل من اللاعبين والجهاز الفني وبالبعثه كاملة الذين سيسجل التاريخ أسمائهم بحروف من نور في أول مشاركة لمصر في تاريخ كؤوس العالم للميني فوتبول للرجال.

كما أعرب سمير عن سعادته بإدخال وتأسيس رياضة الميني فوتبول في مصر، وكونه أحد طيور مصر المهاجرة العائد إلى أرض الوطن بعد غياب أكثر من عشرين عاما لإدخال هذة الرياضة.

وقال سمير:" الحمد الله تحقق حلمي بإنتشار اللعبة في كل محافظات مصر رجال وسيدات براعم وناشئين ونجاحات محلية من دوري مناطق بمشاركه 237 فريق من كل محافظات مصر ، وثلاث بطولات دوري ممتاز رجال وثلاث بطولات كأس مصر، واثنين دوري ممتاز سيدات ، وثلاث مواسم بطولات ناشئين وبراعم تحت 17 و15 و تحت 13،11،9 سنة، ونجاحات دولية بالفوز بأمم أفريقيا ورابع العالم على مستوى السيدات ورابع العالم على مستوى الشباب تحت 23 سنه في كأس العالم أوكرانيا .. كل ذلك خلال ثلاث سنوات فقط من التأسيس ، والان نحن في كأس العالم رجال بالإمارات، و الحمد الله إن الله لايضيع اجر من احسن عملا ، فخور بما قدمت وما سنسعي له في المستقبل بدعمكم وبتوفيق من الله ، وهدفنا الان هو الفوز الليلة لا بديل عنه أمام منتخب المجر و الصعود للدور ربع النهائي والسير خطوة بخطوة بثبات من أجل الوصول للمربع الذهبي لاعبينا أفراد كتيبة منتخب مصر على أتم الإستعداد رغم قصر فترة الإستعداد نظرا لقلة الإمكانيات ، وكنا نتمنى إقامة مبارايات وديه مع المدرسة الأوربية لكننا أهلنا لاعبينا نفسيا ومعنويا وإجتمع معهم دائما من أجل ذلك انرجو دعمكم ودعائكم ، ونعدكم برفع علم مصر عاليا.. تحيا مصر " .

ويضم منتخبنا الوطني 17 لاعبا هم: علي غزال ، هشام خميس ، أحمد جابر الأطروش ، حسام حسن محمد ، ابراهيم كمال ، عمر نعمان ، مروان عيسي ، عابد إيهاب ، محمد ياقوت ، طارق باهي ،جمال محمد مبروك ، عادل مجدي كامل ،محمود السيد ،أحمد جابر إبراهيم ،طه محمود ،محمد بابادين ، و محمود جمال.

ويقود الجهاز الفني التونسي وجدي دردور مديرا فنيا ، ويعاونه أنسي نبيل مدربا عاما ، عصام الشرقاوي مدربا ، أشرف الليلي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب ، أحمد نحلة مديرا إداريا ، واللواء طبيب الدكتور محمد رضا عوض نائب رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخب. ويرافق البعثة الحكم الدولي المصري سعيد اليماني المشارك في كأس العالم بالإمارات.