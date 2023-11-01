علام يجتمع بجهاز منتخب الشباب.. وانضمام رامي عادل وفهمي

عقد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض بمقر الاتحاد ، للاطمئنان على استعدادات المنتخب لبطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس خلال شهر نوفمبر الجاري .

وأكد جمال علام في كلمته للجهاز، أن مجلس إدارة الاتحاد لديه ثقة كبيرة في هذا المنتخب لتحقيق إنجاز للكرة المصرية لذا سيعمل المجلس على توفير كل الإمكانات لإنجاح هذا الجيل الذي يضم عناصر مميزة، مطالبا بمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين واختيار العناصر الأفضل لتمثيل منتخب مصر.

وفي المقابل ، وجه وائل رياض الشكر لرئيس الاتحاد على ثقته في الجهاز الفني، مؤكدا أن الجهاز الفني والاداري والطبي سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق انجاز جديد للكرة المصرية .

في السياق ذاته، اكتمل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب قبل المشاركة في بطولة شمال إفريقيا بانضمام رامي عادل مدربا مساعدا وكريم فهمي محلل الأداء.