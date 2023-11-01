بالصور.. محافظ مطروح يزور قرية الزيات ويتفقد مدرسة القلب الكبير

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بزيارة لقرية الزيات شرق مدينة مرسى مطروح وعددا من التجمعات التابعة لها، استمراراً للجولات الميدانية لمتابعة توفير مزيد من الخدمات والتواصل مع المواطنين لتلبية المزيد من احتياجاتهم.

واستهل محافظ مطروح جولته بالقرية بتفقد مدرسة القلب الكبير للتعليم الأساسي؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وإهداء تلاميذ المدرسة حقائب وأدوات مدرسية، كذلك الاطمئنان على مستوى الطلاب، موجها بأهمية التواصل والتفاعل ومناقشة الطلاب لمنحهم الثقة في التجاوب مع المعلم وتحقيق الفهم والإدراك.

وأشاد المحافظ بالمدرسة المنشأة حديثا بدلا من مدرسة الفصل الواحد لاستيعاب عدد أكبر من طلاب التجمعات المحيطة، كما تفقد معمل الحاسب الآلي والمكتبة والأنشطة وغيرها، مشيدا بما يتوفر بالمدرسة من إمكانيات تربوية وتعليمية حديثة متطورة، ووجه لمدير المدرسة بحصر كافة احتياجات المدرسة لتوفيرها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمية.

وجدير بالذكر أن مدرسة القلب الكبير تم إنشائها في إطار توفير وإتاحة التعليم للمناطق النائية والمحرومة ودعم المشروعات التعليمية وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في تطوير المنظومة التعليمية، وذلك التعاون بين محافظة مطروح ومؤسسة "مصر الخير" ومؤسسة "القلب الكبير" الإماراتية؛ لتحقيق تنمية الإنسان والنهوض بمستواه التعليمي، وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، وذلك على مساحة ٢٥٠٠ متر مربع لتضم ١١ فصلا تعليمياً لتضم أبناء التجمعات المحيطة منها فصلين لمرحلة الحضانة و٦ فصول للمرحلة الابتدائية و٣ فصول للمرحلة الإعدادية.

كما تضم عددًا من القاعات منها قاعة متعددة الأغراض ومعمل مطور وحاسب آلى والانترنت ومكتبة وتجهيزات تكنولوجية والملاعب ومنطقة مخصصة لألعاب رياض الأطفال ومكاتب إدارية وخزان مياه أرضي سعة ١٣ متر مكعب وخزان علوى ١٢ متر مكعب، وتخدم المدرسة أطفال قرية الزيات وعدد ١٥ نجعا محيطا، وهى منطقة محرومة من خدمات التعليم، وتتيح فرصاً تعليمية لعدد ٤٥٠ طفلاً وتتيح المدرسة فرص تعليمية للأطفال من مرحلة رياض الاطفال إلى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتم تجهيز المدرسة بأحدث الوسائل التكنولوجية والأثاث لخدمة العملية التعليمية وبما يساعد على تقديم عملية التعلم بجودة عالية.

محافظ مطروح يزور قرية الزيات ويتفقد مدرسة القلب الكبير

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