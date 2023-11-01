جامعة جنوب الوادي: مؤتمرات علمية بكليتي الطب والعلاج الطبيعي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على إقامة المؤتمر الدولي الرابع لكلية العلاج الطبيعي تحت عنوان “رؤية جديدة للحياة من خلال العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل”، وذلك في الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2024، وعقد المؤتمر الرابع لقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب بمدينة الغردقة في الفترة من 1- 4 مايو 2024، كما عقد مؤتمر لقسم الأورام بكلية الطب بالتعاون مع الشبكة المصرية لأبحاث السرطان خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير 2024 بمدينة الأقصر.

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلً من جامعة جنوب الوادي والجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك نحو افتتاح مركز للتطوير المهني بالجامعة وفرعها بالغردقة، وبرتوكول تعاون بين وحدة التدريب التابعة لكلية العلوم وشركة تكنوستيم بأسيوط، وبروتوكول التعاون بين الجامعة والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية.

كما احيط مجلس الجامعة علما بموافقة كل من مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع على تمويل كرسي بحثي باسم المرحوم الدكتور محمود بكري لبحوث الاعلام ودوره في توثيق التراث القنائي، وموافقة الدكتور مصطفى وزيري امين المجلس الاعلى للأثار على تمويل كرسي بحثي لبحوث اثار نجع حمادي وفرشوط وابوتشت.

وقدمت الدكتورة كريمة كمال الاستاذ المساعد بكلية الاعلام عرضا لإجراءات الحملة الاعلامية للسمعة المؤسسية بمستشفيات قنا الجامعية.

واستعرض مجلس الجامعة التوصية باستحداث جامعة قنا التكنولوجية داخل الحرم الجامعي على مساحة 27 فدان داخل اسوار الجامعة وتم مخاطبة وزارة التعليم العالي، كما وافق المجلس على اعتماد الامكانيات المادية والبشرية الخاصة بالدبلوم العام والخاص في الدراسات الاسلامية (بنظام الساعات المعتمدة)، واعتماد الامكانيات المادية والبشرية الخاصة ببرنامج اللغة الفرنسية والترجمة بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الاهلية و فتح برنامج كلية الفنون والتصميم بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

وقرر المجلس ترشيح الدكتور محمد محمود علي الجهيني الأستاذ المتفرغ بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية في تخصص الآثار الإسلامية

ووافق المجلس على دليل الخدمات العامة لجامعة جنوب الوادي المقدم من نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووافق المجلس على:

تعيين الدكتور أبو الحمد مصطفي صالح عثمان - في وظيفة أستاذ بكلية التجارة.

تعيين الدكتورة عبير عبد المعز في وظيفة استاذ مساعد بكلية الزراعة.

التعيين في درجة مدرس للدكتور الطيب عبد العال مصطفى بكلية الطب، والدكتورة دعاء محمد سيد عمر في وظيفة مدرس بكلية التربية بالغردقة.

منح درجة الدكتوراه لعدد 9 باحثين و منح درجة الماجستير لعدد 33باحث من مختلف كليات الجامعة

ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين في دور سبتمبر 2023 الدور الثاني درجة الدبلوم (الدبلوم المهنية - الدبلوم العام نظام العامين - الدبلوم العام نظام العام الواحد - الدبلوم الخاصة)، وعددهم (360) طالب وطالبة من كلية التربية.

ومنح الطلاب الناجحين في دبلوم الدراسات العليا في العلوم الدور الاول (دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية - دبلوم الفيزياء الإشعاعية - دبلوم الكيمياء التطبيقية)، وعددهم (94) طالب وطالبة من كلية العلوم.

كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين دبلوم الدراسات العليا في العلوم الدور الاول ( دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية - دبلوم الفيزياء الإشعاعية - دبلوم الكيمياء التطبيقية ) وعددهم (94) و منح الطلاب الناجحين في امتحان الدور الأول ( الدبلوم المهني في العيادة النباتية وتقنيات صحة النبات ) وعددهم ( 11 ) كلً بالنقاط والتقدير الحاصل عليه.

ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في التجارة ( انتظام - انتساب عام - انتساب موجه ) شعب مختلفة وعددهم ( 206) ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في التجارة ( شعب اللغة الانجليزية ) وعددهم (13).

وأيضًا منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي ( شعبة عامة ) وعددهم (10) ، منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في الهندسة ( شعب مختلفة) وعددهم (7) ، منح الطلاب الناجحين دور سبتمبر 2023 درجة الليسانس في الحقوق لائحة ( جديدة - قديمة ) وعددهم ( 141 )، ومنح الطلاب الناجحين في دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في التربية الرياضية وعددهم 75.