"نار الثأر".. مسلحان يطلقان النار على شقيقين فى المرج

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط شخصين لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقين محدثين إصابتهما وعثر بحوزتهما على 3 أسلحة نارية بالمرج.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها شقيقين (عاملان بمحل- مقيمان بدائرة القسم) مصابان بطلقات نارية.

وبالانتقال وسؤالهما قررا بتضررهما من (فران- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيره نارية تجاههما من "طبنجة " كانت بحوزته حال تواجدهما بالمحل عملهما ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، وعللا إقدامه على ذلك لقيامه بالثأر منهما بسبب قيام شقيقهما بالتعدى على شقيقه بالضرب مما أدى لوفاته. وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة المشكو فى حقه بالإشتراك مع شقيقه (عامل- مقيم بذات العنوان) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (طبنجة- 2 فرد خرطوش- فلاشة موثق بها مقاطع فيديو خاصة بالواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة أخذًا بالثأر لمقتل شقيقهما على يد شقيق المجنى عليهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.