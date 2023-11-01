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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تجدد التزامها بإقامة شراكة متكاملة مع أفريقيا

رئيس مفوضية الاتحاد
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي
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جددت الولايات المتحدة التزامها بإقامة شراكة ديناميكية ومتكاملة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وأفريقيا.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء - أن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يستضيف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، والوفد المرافق، في الحوار السنوي الرفيع المستوى بين الولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي في واشنطن يومي 1 و2 من نوفمبر الجاري".
وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن، سيناقش خلال لقائه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الأولويات المشتركة في مجالات التعاون الثنائي.. كما يبحث الجانبان الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
ومن المقرر أن يطلع بلينكن، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المعلنة خلال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا. 

الولايات المتحدة مفوضية الاتحاد الأفريقي بلينكن