كهربا وعاشور على رأس التشكيل المتوقع للأهلي أمام صن داونز بالدوري الأفريقي

يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي في الثامنة مساء اليوم نظره صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي، على استاد القاهرة الدولي.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الفريق الأحمر لمواجهة صن داونز خلال المران الختامي أمس.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي:

الدفاع: أكرم توفيق ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

الوسط: أليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية.

الهجوم: رضا سليم ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

وحال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجي التونسي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد في المغرب.

أسند الكاف إدارة مباراة الليلة الحكم السنغالي عيسى سي والحكم ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد، وفي غرفة الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.

كان الأهلي قد تأهل لتلك المرحلة من البطولة التي تُقام للمرة الأولى في التاريخ، بعد أن تفوق على سيمبا التنزاني بقاعدة الهدف الاعتباري، عقب التعادل الإيجابي 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

في المقابل، حقق صن داونز بطل جنوب أفريقيا الفوز بهدفين دون رد على بترو أتلتيكو الأنجولي في مجموع المباراتين، ليضرب موعدا جديدا مع الأهلي.

الأهلي لم ينجح حتى الآن في الفوز بأي مباراة في الدوري الأفريقي، حيث تعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 و1-1 في ربع النهائي، قبل الهزيمة من صن داونز بهدف دون رد.

وخسر "المارد الأحمر" مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ليصبح في حاجة للفوز بهدفين نظيفين للعبور إلى المباراة النهائية.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لاعبيه باستغلال أنصاف الفرص لبلوغ المباراة النهائية وتحقيق ريمونتادا مثيرة على بطل جنوب أفريقيا.

في المقابل ، يُصنف الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز، بين أفضل المدربين في القارة السمراء خلال آخر موسمين، بالنظر للنتائج المتميزة التي حققها مع فريقه منذ توليه المسؤولية.

لعب صن داونز تحت قيادة موكوينا 51 مباراة، حقق خلالها 36 فوز وتعادل في 14 لقاء بينما خسر مرة واحدة فقط.