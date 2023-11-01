طلب إحاطة لتطبيق أشد العقوبات ضد المخالفين لمبادرة خفض الأسعار

تقدم النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة، بشأن عدم التزام بعض التجار بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.

وقال "مسعود" إن جميع المواطنين رحبوا بالتدخل الحكومى وإعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن مبادرة تخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية بنسب تتراوح من 10 إلى 25 في المائة، وذلك بالتنسيق مع الشركات واتحاد الغرف التجارية مراعاة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مشيرا الى أن المسئولين بالغرف التجارية أعلنوا وللأسف الشديد عن عدم التزام بعض التجار بتلك المبادرة، كما أن الاتحاد العام للغرف التجارية أصدر بياناً ناشد فيه تجار التجزئة بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين أو المستوردين أو شركات التعبئة وذلك طبقا لفواتير البيع أو الأسعار المطبوعة على السلعة.

وأعلن المهندس أمين مسعود اتفاقه التام مع الاتحاد العام للغرف التجارية فيما جاء في بيانه من التحذير شديد اللهجة لتجار التجزئة من تجاوز تلك الأسعار المعلنة وأنه سيتم حرمان المحال المخالفة من كافة خدمات الغرفة التجارية بخلاف الإجراءات التي قد تتخذ من الهيئات المعنية مطالباً من الحكومة بصفة عامة ومن جميع المحافظين والأجهزة الرقابية القيام بجولات مفاجئة ومكثفة على مختلف الأسواق لمراقبة الأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين لمبادرة الحكومة الخاصة بخفض اسعار السلع التى اعلنت عنها وتوقيع أشد العقوبات ضد المخالفين.