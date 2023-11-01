أسعار الدولار اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023

سيطرت حالة من الاستقرار على سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، داخل البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية، وذلك للشهر الرابع علي التوالي دون اي تغيير يذكر .

بلغ أقل سعر للدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنوك ( التنمية الصناعية و مصر والأهلي ) عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وصل سعر أعلي سعر دولار أمام الجنيه داخل مصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيه.

وجاء سعر الدولار الامريكي اليوم في البنك التجاري الدولي حوالي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

واستقر سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار الامريكي اليوم في بنك الإسكندرية فسجل 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

اما في بنك قطر الوطني الأهلي QNB فاستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري عند نحو 30.85 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.

و لم يتغير سعر صرف الدولار الامريكي اليوم في مكاتب الصرافة العاملة في مصر عن اسعاره في البنوك .

كما استقر سعر الدولار الامريكي اليوم في السوق الموازية للعملات ، وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 46.20 و46.30 جنيه للشراء، و46.40 و46.50 جنيه لللبيع .