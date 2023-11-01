جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من جنوده في العمليات على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 9 جنود خلال هجومه على قطاع غزة، دون تقديم تفاصيل على الفور عن مكان وتوقيت ذلك.

غير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن أسماء الجنود الإسرائيليين التسعة الذين قتلوا في مواجهات في شمال قطاع غزة وسط العملية البرية المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كما كشف عن أعمارهم وأماكن إقامتهم.

وبذلك يرتفع عدد القتلى من جنوت الاحتلال الإسرائيليين منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي إلى 320 جنديا، بحسب إحصائيات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 4 جنود بجروح خطيرة، وقال إن جنديين من الكتيبة 77 وثالث من كتيبة تسابار وجندي آخر من كتيبة روتم أصيبوا بجروح خطيرة، بحسب صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية.