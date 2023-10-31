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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يستجيب لاستغاثة المواطنين ويستبدل عمود إنارة "آيل للسقوط" في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن استغاثة عدد من أهالى إحدى قرى مركز طهطا بسوهاج بشأن وجود أحد أعمدة الإنارة "آيل للسقوط" ملتمسين اتخاذ اللازم حرصاً على سلامة المواطنين بالمنطقة. 
 بالفحص والتنسيق مع الجهات المعنية المختصة تم استبدال عامود الإنارة المعنى بالشكوى بآخر جديد وإزالة أسباب الشكوى.

استغاثه فيس بوك بسوهاج أعمدة الإنارة