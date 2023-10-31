الأمن يستجيب لاستغاثة المواطنين ويستبدل عمود إنارة "آيل للسقوط" في سوهاج

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن استغاثة عدد من أهالى إحدى قرى مركز طهطا بسوهاج بشأن وجود أحد أعمدة الإنارة "آيل للسقوط" ملتمسين اتخاذ اللازم حرصاً على سلامة المواطنين بالمنطقة.

بالفحص والتنسيق مع الجهات المعنية المختصة تم استبدال عامود الإنارة المعنى بالشكوى بآخر جديد وإزالة أسباب الشكوى.