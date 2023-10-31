محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل فتح معبر رفح لعلاج الفلسطينيين بمصر.. فيديو

كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن رسائل رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي اليوم في معبر رفح، تعد امتداد للرسائل التي وجهها الرئيس السيسي للشعب المصري والعالم.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شعور الشعب المصري متحد على هدف واحد وهو عدم القبول بتهجير الفلسطينيين.

وحول حقيقة فتح معبر رفح لدخول الجرحى والمصابين، موضحا أن فتح المعبر سيكون بنسبة 50 % بين التأكيد والنفي وهذا هو التسلسل العادي للمعبر بعد فتحه لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأكد رفع درجة استعداد المستشفيات في محافظة شمال سيناء، موضحا أنه تم تجهيز مستشفى ميداني في الشيخ زويد والتي تضم 50 سريرًا بخلاف أسرة الإفاقة.

واستكمل أن المستشفى الميداني يرفع القدرات والإمكانيات داخل المحافظة لتكون 350 سرير وتستوعب الكادر الطبي الذي دفعت به وزارة الصحة إلى محافظة شمال سيناء.

وأكد أنه سيتم علاج الحالات العابرة من معبر رفح، في المستشفيات الميدانية ولو هناك حالات تحتاج المستشفيات المركزية في العاصمة سيتم توجيهها إلى القاهرة.

وأردف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن مستشفى العريش تقدم العلاج الجامعي وخدمات طبية على أعلى مستوى.

واستطرد أنه تم تجهيز مكان استشفاء بجوار كل مستشفى يضم عدد من الأسرة، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل نظام لعودة الفلسطينيين بعد تعافيهم إلى بلدهم.

وأردف أن هناك 750 فلسطيني عالقين عند معبر رفح، كانوا في مصر بهدف العلاج أو زيارة الأقارب، وتم توفير إقامة ووجبات لهم لحين تهدئة الأوضاع وعودتهم إلى قطاع غزة، مردفا «هنقوله مصر عملت معاك الواجب وأكلت وشربت في أمان وأتفضل على كده».

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم تجهيز عمارة للفلسطينيين وتأثيثها وإعدادها لاستقبال الفلسطينيين العالقين يأكلون ويشربون ويلبون كل متطلباتهم.

واستطرد: متوقع دخول ما لا يقل عن 50 حالة يوميًا، تحتاج العلاج وتلقي الخدمة الطبية في مصر، مؤكدا أنه لا توطين للفلسطينيين الذين جاءوا للعلاج في المدن المصرية وهذا رأي شعبي.

وواصل: لن نتخلى عن أي مريض أو مصاب من إخواننا الفلسطينيين ويأخذ العلاج اللازم حتى يشفى من مرضه «يتفضل يرجع على مكانه عشان يحافظ على بلده ومحدش غيره يفضل على أرضه».

