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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بطريركية الروم الأرثوذكس تدين استهداف مركزها الثقافي بغزة

أثار القصف
أثار القصف
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أدانت بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية اليوم استهداف المركز الثقافي الأرثوذكسي في حي تل الهوى بغزة بالقصف من قبل جيش الاحتلال، 

وقالت البطريركية في بيان لها أن ذلك يمثل تجسيدًا لإصرار إسرائيل غير المُبرر على تدمير البنية التحتية المَدَنية ومراكز الخدمات الاجتماعية وملاجىء المدنيين في القطاع المحاصر.

واضافت  إنّ هذه المراكز الاجتماعية والثقافية والرياضية تقدم خدمات إنسانية ضرورية وتأوي المدنيين من ضحايا القصف الإسرائيلي الذي يستهدف الاحياء السَكَنية. 

وأكدت أنّ هذا الهجوم الذي استهدف المركز الثقافي الأرثوذكسي ومرافق الخدمات التابعة له يمثل استهدافًا مباشرًا وغير مُبرر لأحد أعمدة الثقافة والخدمات الاجتماعية في غزة.

ولفتت بطريركية القدس للروم الأرثوذكس إلى أنّ الجيش الإسرائيلي قام بقصف 19 دار عبادة، ما بين مسجد وكنيسة، في قطاع غزة خلال الثلاثة أسابيع من الحرب المدمرة على قطاع غزة، وان هذا الاستهداف للمدنيين، وبالأخص الأطفال، وتدمير البنية التحتية المدنية، ليس له اي مبرر عقلاني ولا أساس إنساني ولا يتماشى مع القيّم الاخلاقية.

وجددت البطريركية مطلبها الحاسم بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتعهدت بأن تواصل جهودها الدولية لتحقيق هذا المطلب في أقرب وقت ممكن.

 

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