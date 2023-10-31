جامعة المنصورة تكرم رموز كلية الزراعة خلال اليوبيل الذهبى.. صور

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء، اليوبيل الذهبى لكلية الزراعة بمناسبة مرور خمسون عاما على انشاء الكلية تحت شعار "خمسون عاما من العطاء " تزامنا مع اليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شطا عميد الكلية والعمداء السابقين للكلية، الدكتور المتولى أبو سريع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور صالح سعدة وكيل الكلية للتعليم والطلاب والوكلاء السابقين، اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الدكتورة أمينة شلبى أمين المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، الشيخ سامى عجور ممثل الأزهر الشريف، والقمص سيداروس ممثل للكنيسة وممثلى مؤسسة تطوير محافظة الدقهلية، وبحضور علماء وأعضاء هيئة التدريس مؤسسى الكلية وشباب أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

ووجه الدكتور شريف يوسف خاطر التحية والتقدير الى العلماء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الرعيل الأول من جيل المؤسسين لهذا الصرح العلمى على ما قدموه من جهد وعطاء لسنوات وصولا لتميز الكلية محليا ودوليا، فقد ساهمت الكلية بتقدم التصنيف الدولى للجامعة وتم تصنيف قطاع العلوم الزراعية من أفضل القطاعات فى الترتيب من 75-100 على مستوى العالم ويوجد بالكلية علماء من الأكثر تأثيرًا بالعالم أثروا البحث العلمى على مدار خمسون عاما من التميز واليوم فى اليوبيل الذهبى للكلية نكرم جهود كل من ساهم بانشاء الكلية وتطور البحث العلمى بها.

وأكد أن كلية الزراعة لها دور كبير فى المتغيرات والمستجدات العالمية فى الفترة القادمة وعليها دور كبير فى دراسة أثر التغيرات المناخية على المنتجات والمحاصيل الزراعية والمحافظة عليها وزيادتها والتأثير على الثروة الحيوانية والوصول لبحوث علمية تطبيقية تعمل على الحد من مخاطر التغيرات المناخية.

ومن ناحيته قدم الدكتور صلاح عبد اللطيف كلمة نيابة أول دفعة من خريجى الكلية عبر خلالها عن عظيم فخره بانتمائه لهذا الصرح العلمى الكبير كلية الزراعة بجامعة المنصورة، مشيرا إلى أن اليوبيل الذهبى للكلية يعد يوم الوفاء العظيم لكل من ساهم وقدم جهدا فى سبيل انشاء وتطوير الكلية، وأن تاريخ انشاء الجامعة على يد مؤسسها الراحل الدكتور أبو النجا.

وتولى الدكتور عبد المنعم البدراوى يدل على الاخلاص والتفانى فى العمل وتعاقب الأجيال لتطوير الجامعة والوصول لهذه المكانة محليًا ودوليًا.

كما دعا شباب أعضاء هيئة التدريس بإستكمال مسيرة الكلية من خلال العلم وتطوير البحث العلمى للمساهمة فى تحقيق التقدم لمصرنا الحبيبة.

كما وجه الدكتور محمد شطا التحية والتقدير الى الأساتذة أعضاء هيئة التدريس المؤسسين للكلية والذين ساهموا فى بناء هذا الصرح العلمى الذى نحتفل بمرور خمسون عاما على انشائه، مشيرًا أن الدراسة بدأت بالكلية بالقرار الجمهورى رقم 542 عام 1973-1974 ولقد جاء اليوبيل الذهبى للكلية ليعبر عن جهود الأجيال التى تعاقبت على بناء وتطوير هذا الصرح العلمى ليصل لهذه المكانة العلمية وهو ما يفرض على الجيل الحالى والأجيال المتعاقبة من الباحثين والعلماء ضرورة العمل الجاد للحصول على مكانة متميزة ومرموقة فى مجالات التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع والسعى نحو التميز لتبقى الكلية داعمة ومنارة لخدمة الزراعة المصرية.

وأشار الدكتور المتولى أبو سريع إلى أن كلية الزراعة تطورت بفضل جهود الرعيل الأول من المؤسسين من أعضاء هيئة التدريس والذين أعطوا من خبراتهم والعمل الجاد للحصول على مكانة متميزة ومرموقة فى مجالات التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع والسعى الدائم نحو التميز والجودة.

واختتمت الاحتفالية بتكريم أعضاء هيئة التدريس مؤسسى الكلية ومن تقلدوا المناصب العلمية والادارية بالكلية.

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