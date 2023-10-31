كأس خادم الحرمين.. رباعي هجومي بتشكيل أهلي جدة أمام أبها

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أبها، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتضم ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، مباراة أهلي جدة وأبها، التي تنطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الرباعي، رياض محرز، ألان سانت ماكسيمين، روبرتو فيرمينو، وفراس البريكان، هجوم الأهلي أمام أبها.

ويسعى أهلي جدة في هذا اللقاء، للفوز على أبها من أجل التأهل لدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، والوصول بعيدًا في المسابقة للحصول على بطولة ترضي جماهير النادي، الذي أبرم العديد من الصفقات العالمية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة أبها

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: بسام الحريجي – روجر إيبانيز – عبدالباسط هندي – عبدالله العمار

خط الوسط: فرانك كيسي – جابري فيجا – رياض محرز

وفي الهجوم: فراس البريكان – روبرتو فيرمينو – ماكسيمين.