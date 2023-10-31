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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام حملة طرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة» للمجلس القومي للمرأة بالإسكندرية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة في الإسكندرية
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اختتم المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات الحملة التاسعة ضمن الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة" تحت إشراف الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام  في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2023 الجاري.

استهدفت الحملة عدد من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى ومناطق أحياء وسط  والعجمي والعامرية وغرب، كما تستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

 وذلك بمشاركة رائدات المجلس بصحبه أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

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