حرمان من الدعم ومحاضر للمتعدين .. 6 قرارات حاسمة لوقف تعديات البناء بالدقهلية

شدد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بربوع المحافظة بسرعة البدء الفوري في إزالة جميع التعديات علي الأراضي الزراعية اعتبارا من اليوم 31 أكتوبر الجاري بجميع المراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وكلف محافظ الدقهلية، رؤساء المدن بازالة التعديات فى المهد وكافة الحالات الموجودة بجميع المراكز ومصادرة جميع مواد البناء ومعدات المقاول مصادرة بلا عودة وأن يتم تحرير محاضر للمقاولين كالمتعدين،واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد "المحافظ" علي ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حرمان المتعدين علي الأراضي الزراعية من كافة الخدمات التموينية وخدمات الجمعيات الزراعية وكافة الخدمات الحكومية مضيفا انه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية أيا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة التصدي بكل قوة تجاه تعطيل إجراءات تنفيذ الإزالات علي الأراضى الزراعية ومحاسبة المقصرين بكل قوة باعتبار ان الأرض الزراعية هي مستقبل الاجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم واضاف أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية والقضاء علي كافة مظاهر البناء العشوائي وتطبيق القانون.

ووجه "مختار" بان يتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية وفقا للنموذج الوارد من وزارة التنمية المحلية وتسليم المحاضر لأقسام الشرطة فورا.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية اليوم، برؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي التعديات والإدارات الهندسية المتغيرات المكانية ومسئولي الزراعة والتموين لمتابعة موقف التعديات علي الأراضي الزراعية وذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد والدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة والمحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالمحافظة ومديري عموم الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة

وكلف محافظ الدقهلية برفع جميع مخلفات الهدم والانقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي التي تم ازالة التعدي عليها الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت..

ولفت الى ضرورة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد للقضاء نهائيا علي كافة اشكال التعديات باعتبارها قضية قومية تؤثر تأثيرا مباشرا علي المحاصيل الزراعية.

محافظ الدقهلية خلال اجتماعة برؤساء المراكز والمدن

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