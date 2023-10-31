حبس عامل متهم بالاتجار فى الاسلحة النارية بكرداسة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول عامل بالاتجار فى الاسلحة النارية

وقررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة وتحفظت على الاسحلة النارية المضبوطة.

وكانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن اليجزة، مفادها قيام عامل بالإتجار في الأسلحة النارية متخذاً من دائرة المركز وكراً لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته "2 بندقية آلية، فرد محلى، 8 خزينة آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، سيارة" وجر اقتياده إلي ديوان المركز وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.