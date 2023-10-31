الأمم المتحدة: لدينا أسباب معقولة بأن الصاروخ الذي استهدف مناسبة عزاء في أوكرانيا أطلقته القوات الروسية

قالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية ومن خلال المعلومات التي قامت بعثتان لتقصي الحقائق بجمعها بعد زيارة قرية هوروزا الأوكرانية التي قتل فيها 59 شخصًا بعد إصابة صاروخ لمقهى في 5 أكتوبر الجاري كانت تقام به مناسبة عزاء والذى يعد أحد أكثر الحوادث الفردية دموية للمدنيين منذ فبراير 2022، وجدت أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الصاروخ أطلقته القوات المسلحة الروسية، وأنه لم يكن هناك ما يشير الى وجود أفراد عسكريين أو أي أهداف عسكرية مشروعة أخرى في أو بالقرب من المقهى وقت الهجوم.

وأشارت المتحدثة الأممية - في مؤتمر صحفي اليوم بجنيف - إلى أن القتلى كانوا 36 امرأة و22 رجلا وصبي، جميعهم من المدنيين، لافتة إلى أن تقرير بعثة مراقبة حقوق الإنسان فى أوكرانيا يشير إلى أن القوات المسلحة الروسية إما فشلت في القيام بكل ما هو ممكن للتحقق من أن الهدف كان هدفًا عسكريًا، أو أنها استهدفت المدنيين أو الأعيان المدنية عمدًا، مؤكدة أن أي من السيناريوهين سيكون بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وحثت تروسيل الاتحاد الروسي على إجراء تحقيق كامل وشفاف لمحاسبة المسئولين واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع هجمات مماثلة فى المستقبل، كما دعته إلى توفير الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك التعويضات المناسبة للضحايا وأسرهم.