خلال 24 ساعة ضبط 267 قضية مخدرات وتنفيذ 59041 حكما قضائيا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (267) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (292) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (114,610 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (62,150 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,095 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10,550 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (6,400 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,220 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (680 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (375 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 290 جرام ).

(1775) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (94 قطعة سلاح نارى بحوزة 76 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(9) بنادق آلية.

(12) بندقية خرطوش .

(5) طبنجات .

(68) فرد محلى .

(166) طلقة مختلفة الأعيرة .

(5) خزينة متنوعة .

(217) قطعة سلاح أبيض.



فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (59041) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(179) حكم جناية.

(18824) حكم حبس جزئى.

(3427) حكم حبس مستأنف.

(28570) حكم غرامة.

(8041) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (16) متهم إرتكبوا (26) حادث متنوع .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (22) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (240) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : ضبط (3 سيارات) مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27785) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5 ) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.