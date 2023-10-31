اختفاء شاب يعاني مرضًا نفسيًا في الدقهلية

حررت ربة منزل ومقيمة بقرية ميت سويد مركز بني عبيد محافظة الدقهلية بلاغًا باختفاء نجلها حاصل على دبلوم صناعي، ومُقيم بذات القرية لأكثر من 17 يومًا؛ وذلك بعد معاناته من مرض نفسي وطلب الطبيب المعالج له بضرورة حجزه بأحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد من "وسام.ا.م.ا"،42 عاما، ربة منزل، ومقيمة قرية ميت سويد دائرة المركز تفيد بتغيب نجلها "محمد.ص.ا.ا"،20عاما، حاصل على دبلوم صناعي، ومقيم بذات القرية تغيبه عن المنزل من 15 أكتوبر الماضي وذلك لمعاناته من مرض نفسي "اضطرابات نفسية وعصبية".

وقالت والدة الشاب المتغيب فى بلاغها ان نجلها كان بصحبتها خلال توقيع الكشف الطبي عليه داخل احدى العيادات النفسية الخاصة وخلال الكشف سمع توجيهات الطبيب بضرورة حجزة بأحدى مستشفيات الصحة النفسية إلا انه فر هاربا بعد سماعه واختفي من بعدها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي كلفت بعمل نشرة بأوصاف الشاب المتغيب، وتكليف ادارة البحث بالتحري وصولا لتحديد مكان الغائب إعادته .