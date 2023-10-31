وزير البترول يبحث مع رئيس كابريكورن إنرجي البريطانية خططها في الصحراء الغربية

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، راندى نييلى الرئيس التنفيذي لشركة كابريكورن إنرجى البريطانية، وإليانور رولى المدير العام للشركة، حيث تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى مصر خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية فى مناطق امتيازها بالصحراء الغربية.

وهناك احتمالات بترولية جديدة للبحث فى الطبقات العميقة التى حققت نجاحات لشركات أخرى فى المنطقة، بالاضافة إلى الإنتاج من المصادر غير التقليدية من الغاز والزيت الصخري باستخدام تكنولوجيات متخصصة فى هذا المجال، فضلا عن مشروعات حقن المياه لزيادة الضغط بالخزانات بهدف زيادة الإنتاج.

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول.